Waarom bezorgen twee mannen drugsprijslijsten in een studentenflat?

De twee mannen zijn 27 en 28 jaar en al lang geen puber meer. Ze zitten er schuldbewust bij deze donderdagmorgen in de rechtbank in Breda. Ze hadden het zo niet gewild, ze kunnen de tijd niet terugdraaien en het was een domme actie. Veel spijt hebben ze.

Hun twee advocaten, de officier en de rechter sluiten zich daarbij aan. “Zijn drugs al zo gewoon geworden dat je een prijslijst bij mensen in de bus gooit?”, vraagt de rechter zich hardop af.

De twee mannen vertellen ieder hun verhaal aan de rechter. Ontkennen dat ze gedeald hebben, doen ze geen van beiden.

Samenwerken met dealer

De jongste (27) was verslaafd aan onder meer valium en had bedacht dat het handig was om samen te werken met een van zijn dealers, met wie hij het altijd al goed kon vinden. Ze kenden elkaar al wat langer en deze oudste verdachte (28) liep regelmatig bij hem binnen om wat te gamen of te schaken.

De oudste had een jong gezin en raakte plots zijn baan en dus zijn inkomen kwijt. Om de vaste lasten te betalen, moest hij wat verzinnen. En de oplossing vond hij in de drugshandel.

De prijslijst.

Ze gingen samen drugs dealen. De jongste zocht op het dark web, een verborgen gedeelte van internet, naar pillen, valium en andere synthetische drugs. De oudste deed de cokehandel, maar hij had geen idee dat zijn kompaan een bijzonder idee had om aan klanten te komen. Die had een prijslijst gemaakt en die bezorgd in een studentenflat aan de Verbernelaan in Tilburg. “Ik zag het op het nieuws. Ik zou dat zo niet doen”, zei de oudste over de prijslijst. “Dat is absurd.”

Het nummer op de prijslijst was makkelijk te linken aan de jongste verdachte. De politie maakte meteen een afspraak om vijf pillen te kopen en sprak in maart af bij het Wilhelminapark in Tilburg waar de deal plaatsvond. De undercoveragent kreeg zelfs een pil cadeau, omdat hij even had moeten wachten.

Mannen snel aangehouden

Daarna ging het snel. De politie hield de mannen een paar weken in de gaten en zag dat er reden genoeg was om ze aan te houden. In hun huizen werden alle drugs gevonden die op de prijslijst werden aangeboden. In een kluis, die bij de jongste verdachte in huis stond, lag ruim 300 gram cocaïne

De verslaafde verdachte baalt enorm van de tijd dat hij dealde: “Ik was de weg kwijt. Door de drugs was mijn geest vertroebeld. Ik heb vwo gedaan en was een fanatieke gamer. Ik wilde studeren, maar door mijn verslaving is dat mislukt."

De man is inmiddels van de drugs af en kan zich niet meer voorstellen waarom hij drugs ging dealen. Hij bekijkt of hij weer een studie kan oppakken. Zijn medeverdachte heeft nu een nieuwe baan en kan weer als kostwinner voor zijn gezin zorgen.

Lulligheid ten top

De rechter ziet het aan en wil wel meedenken met de mannen. “Dit is natuurlijk de lulligheid ten top. Dit is inderdaad puberaal gedrag”, geeft hij de officier gelijk. “En jullie zijn geen geharde criminelen.”

De mannen hebben 43 dagen in voorarrest gezeten en dat vindt de rechter genoeg. Ze hoeven niet terug de cel in, maar krijgen wel als stok achter de deur nog 90 dagen cel voorwaardelijk. Ook krijgen ze de maximale werkstraf van 240 uur.

In hun laatste woord zeggen de twee dat ze elkaar het beste gunnen voor de toekomst. Eentje zonder drugs, zo hebben ze de rechter beloofd.