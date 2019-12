Beestenboel tussen je ballen: 'In een kerstboom kunnen duizenden insecten zitten'

Sta je op het punt een kerstboom te kopen? Na het zien van de beelden van natuurvlogger Tim Visser denk je daar nog wel een tweede keer over na. "Mijten, springstaarten, bladluizen, spinnetjes, lieveheersbeestjes. In een kerstboom kunnen duizenden insecten zitten. Als jij je kerstboom naar binnen haalt, dan haal je daarmee ook een beetje de natuur naar binnen." Voor Tim zijn nieuwe natuurvlog ging hij op zoek naar beestjes in zijn kerstboom.

'Veel insecten zoeken tussen de takken van je kerstboom een beschut plekje om in winterslaap te gaan', vertelt Tim. "Als je de boom vervolgens naar binnen haalt en in je lekkere warme woonkamer zet, dan denken die insecten: 'Hey, het is weer lente! Ik word weer actief en ga weer leven!'"

Als je even pech hebt, lopen er dus zo beestjes in je huis rond waar je niet op zit te wachten. De tip van Tim? "Maak je geen zorgen. Het is niet zo dat je ineens een hele kerstinvasie naar binnen krijgt, want het grootste gedeelte van de insecten zal het niet eens overleven. Daar is het in huis veel te droog voor. Ben je er toch een beetje huiverig voor? Schud je boom buiten even goed uit voordat je hem naar binnen haalt, dan zijn veel insecten er al uit."