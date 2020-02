Puck Moonen is de mooiste sportvrouw van Nederland, maar baalt van vleeskeuring

Puck Moonen uit Sint-Michielsgestel werd in 2017 verkozen tot 'Mooiste sportvrouw van Nederland'. Zelf baalt ze van de vleeskeuring, want ze vindt haar topsportcarrière veel belangrijker dan haar uiterlijk en ze zit nog niet op het sportieve niveau waar ze wil zitten.

Puck heeft meer volgers op sociale media dan Sven Kramer en Dafne Schippers en ze rijdt rond in een dikke Mercedes. Haar leven lijkt 'the good life'. Toch is ze niet tevreden: "Het gaat me vooral om hoe ik presteer op de fiets, niet om zo'n verkiezing. Ik heb echt wel leuke resultaten gereden, maar niet op het niveau waar ik wil zitten. En als ik dat nog niet heb klaargespeeld, ben ik niet tevreden."

In de YouTube-serie #NoFilter gaan Britt & Lynn op zoek naar de realiteit achter het perfecte plaatje van bekende Brabanders die succesvol zijn of lijken. Bekijk hier de aflevering van #NoFilter met Puck Moonen: