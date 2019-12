Dierenziekenhuis Eindhoven organiseert kerstdiner voor honden: ‘Denk aan een stoofpotje met rijst'

Tijdens het diner schuift jouw trouwe viervoeter aan een gedekte tafel en krijgt hij of zij een twee-gangen diner voorgeschoteld. “Denk aan een stoofpotje met rijst, of amuses van paté. Netjes opgemaakt en geserveerd op een bordje”, zegt dierenartsassistente Puck. Het idee is ooit ontstaan door eigenaar Stijn. “Geen idee hoe dat precies tot stand is gekomen, maar het is briljant. Het is ontzettend leuk om de honden zo te zien genieten. Vooral omdat de honden lekker honds mogen zijn en kunnen kliederen.”

In stijl dineren

Bij de vorige editie schoven volgens Puck ongeveer honderd honden aan. “De meeste hondjes komen in stijl. Denk aan een stropdas om of een jasje aan. In verschillende rondes nemen zij plaats aan tafel. De grote honden vallen echt meteen aan. Dat is vaak hap, slik, weg. De kleinere hondjes genieten wat meer. Zij krijgen meestal niet alles op, maar krijgen de rest in een doggybag mee naar huis.”

Via de Facebookpagina van Dierenziekenhuis Eindhoven kun je jouw hond opgeven voor het kerstdiner.