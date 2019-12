Brabantse ‘stroepwaffel’ brengt Amerikaanse profbasketballers tot grote prestaties

Stroopwafels van Daelmans uit Oss. Staat deze oer-Hollandse lekkernij aan de basis van de prestaties van basketballers in de Amerikaanse profcompetitie NBA? Het lijkt er sterk op dat na McDonald's en United Airlines ook de basketbalsterren de lekkernij hebben ontdekt. Het was zelfs de Washington Post opgevallen dat de wisselspelers een ’stroepwaffel’ naar binnen aan het werken waren.

“De kans is groot dat het onze stroopwafels zijn, want we zijn al op grote schaal verkrijgbaar in Amerika. Ons team in Amerika stuurt ook stroopwafels naar basketbalverenigingen. Maar we zijn niet de enige leverancier in Amerika”, zegt Jeroen Daelmans van de stroopwafelfabrikant in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

De Nederlandse lekkernij is hard op weg om wereldberoemd te worden. “Daar ben ik apetrots op.” Volgens de maker oogt het product saai, maar zit er wel een lekkere vulling in verstopt. “Dat beginnen de Amerikanen nu te ontdekken. Wat ook mee werkt is, dat de vliegmaatschappij United Airlines de stroopwafels uitdeelt tijdens de vlucht.”

Of je van een stroopwafel ook beter gaat basketballen, weet Daelmans niet. “Het is wel populair onder duursporters, maar of je van basketballen ook een hongerklop kunt krijgen?”