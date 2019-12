Bokser Dennis haalt nog één keer alles uit de kast voor bokswedstrijd voor Kika [GOEI VOLK]

“Op 1 februari stap ik nog één keer in de ring voor Kika, daarna is het mooi geweest. Ik boks al vanaf mijn twaalfde en ben nu veertig. Ik heb veel wedstrijden gedaan, veel titels gewonnen en ik heb laten zien dat alles mogelijk is. Want ondanks mijn lichamelijke handicap ben ik wel wereldkampioen geweest.Het begon allemaal door de films van Rocky. Het verhaal van een underdog, dat te maken had met vooroordelen, maar toch liet zien wat hij allemaal kon bereiken. Dat inspireerde mij om een proefles te nemen. Ik ben een rasechte Eindhovenaar, dus ik begon in een sportschool in de stad. Ze hebben eerst gekeken of het allemaal kon. Het ging harstikke goed en ik werd meteen opgenomen in de groep. Mijn trainer zag in mij de drive en heeft mij daarom opgegeven voor een demonstratie partijtje.Boksen betekent voor mij dat je alles kan bereiken wat je wil en dat jezelf nooit in een hokje moet plaatsen. Als klein kind hebben ze een operatiefout gemaakt. Ik had een lichte vorm van klompvoeten, maar was met 1,5 jaar oud, eigenlijk te jong voor die operatie. Mijn voet is te ver doorgedraaid waardoor hij scheef staat. Ik ben dan wel gehandicapt, maar het is niet het einde van de wereld. Ik kijk naar wat ik wel kan en niet naar wat ik niet kan. Boksen geeft mij een stoer gevoel en maakt mij mentaal heel sterk.Eigenlijk heb ik twee jaar geleden mijn ‘laatste’ wedstrijd al gebokst, maar ik doe het nu nog een keer voor Kika. Ik heb twee keer in 1 jaar teelbalkanker gehad. Het was een heftige periode. Vooral de tweede keer, omdat ik in die periode mijn broer aan kanker ben verloren. In totaal heb ik zeventien bestralingen gehad, maar ben er wel weer bovenop gekomen. Daarom vind ik het erg belangrijk om me voor Kika in te zetten.Na 1 februari ga ik aan de slag als trainer en ga ik me concentreren op mijn leerling. Zij is nu vijftien en ik wil haar zo goed mogelijk begeleiden. Ik blijf dus met boksen verbonden, maar geen wedstrijden meer. Dat is mooi geweest. “ – @dennis1979001 (40) uit Eindhoven.#goeivolk #onsbrabant