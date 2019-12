Zo vernielden jonge kinderen het eerste autootje van Emma (24) [VIDEO]

De schade aan haar autootje is enorm. De achterruit was ingeslagen, de ruitenwissers waren eraf gerukt en de lichten en zijspiegels moesten het eveneens ontgelden. Verder hebben de kinderen verschillende obscene woorden in het lak gekrast en op meerdere plekken deuken in de auto getrapt.

"Ik betrapte ze op heterdaad. Ik zag één kind een woord in mijn voordeur krassen, de andere was via de ingeslagen ruit op mijn achterbank gekropen. Ik krijg er nog steeds rillingen van als ik er aan denk."

Lekke band

De dag begon al vervelend voor Emma toen ze onderweg naar haar werk in Erp een lekke band kreeg en haar auto moest achterlaten langs de Erpseweg, vlakbij de straat Nederboekt in Veghel. Haar collega was zo aardig om haar band in de middag te vervangen zodat ze op pakjesavond onbezorgd naar huis kon rijden. Dat kon de 24-jarige echter zeker niet.

Nadat de twee kinderen waren weggevlucht, stapte ze vlug in haar zwaarbeschadigde auto en reed er vandoor. De politie vertelde haar dat ze dat beter niet had kunnen doen.

Drieduizend euro

De Bossche werd geadviseerd om op dezelfde plek te blijven nadat ze 112 had gebeld. "Ik kreeg echter zo'n naar gevoel dat ik daar zo snel als mogelijk weg wilde."

Emma heeft goed kunnen zien wie haar auto heeft gemolesteerd en heeft aangifte bij de politie gedaan. Ook roept ze getuigen via Facebook op om zich te melden. Ze hoopt dat de dadertjes snel gepakt worden zodat de schade verhaald kan worden op de ouders. "Ik ben hier niet voor verzekerd en de schade is minimaal drieduizend euro, vermoed ik."