Ook zwerfkatten hebben warm nest nodig: dierenambulance naarstig op zoek naar isoboxen

Een paar jaar geleden mocht de Dierenbescherming een grote lading isoboxen gratis afhalen bij een donateur. Daarmee kregen een hoop zwerfkatten een beschut plekje, maar die lading is nu op en daarom doet de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost een oproep op Facebook:

Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming zijn er nog steeds veel zwerfkatten in Brabant: "Een hele werkgroep houdt zich er mee bezig. Eerst vangen ze de zwerfkat in speciale kooien. Onze mensen zien dan gelijk of het dier verwilderd is of nog een plekje bij iemand thuis kan krijgen. Als het dier te verwilderd is, wordt het eerste gesteriliseerd zodat we niet nog meer zwerfkatten krijgen. Daarna wordt het op dezelfde plek teruggezet.”

Plekken als boerderijen, campings of maneges. Dat terugzetten gebeurt vaak met een isobox zodat het dier een beschut plekje heeft. Nu koning winter voor de deur staat, zijn de isoboxen extra belangrijk volgens de Dierenbescherming.