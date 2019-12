Nick Olij voelt zich prima op z’n plek bij NAC en in Brabant, maar droomt van keepen in Spanje

De 24-jarige Haarlemmer verruilde afgelopen zomer het Noord-Hollandse grondgebied voor het Brabantse en woont nu in Dongen. Daar heeft Olij het uitstekend naar zijn zin. “Het is hier wat rustiger dan in Breda. En dat is wel goed voor me.”

Bekijk hieronder de video en lees verder.

Publiekslieveling

Olij is door zijn goede spel en karakter zelfs al uitgegroeid tot een publiekslieveling in Breda, al vindt hij zelf dat het wel meevalt. “Ik doe gewoon m’n ding en ik ben mezelf. Ik ben niet belangrijker dan het team. Misschien dat het wel goed klikt doordat het streven van NAC, ‘Nooit Opgeven Altijd Doorgaan’ wel goed bij mij past. Daar geloof ik heilig in. Je kunt een keer een wedstrijd niet goed spelen, maar je kunt wel altijd knokken.”

De goalie van NAC heeft als voornaamste doel om zo snel mogelijk in de eredivisie uit te komen. Binnen nu en twee jaar moet dat doel zeker werkelijkheid zijn geworden. “Ik moet nog wel beter worden in het maken van keuzes. Blijf je staan, of ga je liggen? Dat soort dingen moeten nog echt beter.”

Lees verder onder de tweet.

FC Barcelona of Real Madrid?

De eredivisie is dus een doel van Olij, maar hij kijkt ook al verder. Als achtjarige jongen verhuisde hij al voor een aantal jaar naar Spanje en het is de droom van Olij om ooit nog uit te komen in de Spaanse competitie. “Kijk, FC Barcelona is natuurlijk een geweldige club, maar als Real Madrid komt zeg ik ook geen ‘nee’ hoor”, zegt de doelman met een lach en een knipoog. “Maar ik moet wel realistisch zijn. Mij maakt het niet zo heel veel uit welke club in Spanje. Maar het is wel mijn ultieme droom om daar ooit te spelen.”