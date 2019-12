Wc's geïnspecteerd, magnetrons opengeschroefd: zoektocht naar smokkelwaar in gevangenis gaat verder

De zoektocht naar smokkelwaar in de gevangenis in Grave is vrijdag hervat. Omdat er een sterk vermoeden bestaat dat er verboden spullen zijn, zit de PI al een paar dagen potdicht voor bezoekers. De hele gevangenis wordt ondersteboven gehaald. Beeldend schetst woordvoerder Robert Meijer hoe het er nu achter de hermetisch gesloten deuren van de PI Grave aan toegaat.

"Toiletpotten worden grondig onderzocht, kleding wordt bekeken, plafonds worden onderzocht, cellenblokken, sportzalen en recreatieruimtes worden uitgekamd. Alles wordt minutieus doorlopen. En dat neemt tijd in beslag", vertelt de woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). "Dit soort acties houden we steeds vaker. Het past bij de wens van de minister om de strijd tegen smokkelwaar nog steviger te voeren."

Verboden voor bezoekers

Al drie dagen zijn de gedetineerden in Grave nóg verder afgesloten van de buitenwereld dan anders. Bezoekers zijn niet welkom in de PI. Alles om de kans op een succesvolle zoekactie zo groot mogelijk te maken. Het gevangenispersoneel krijgt bij de actie hulp van de zogeheten Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid. "Zij zijn onder meer gespecialiseerd in zulke grootschalige zoekacties."

Dat is nodig, want gedetineerden blijken steeds weer manieren te vinden om verboden zaken binnen te krijgen. "We weten bijvoorbeeld dat er dingen over de muur worden gegooid. Dus controleren we de luchtplaatsen voor de gedetineerden naar buiten gaan."

En natuurlijk gebeurt er meer:

Nieuwe gedetineerden worden gevisiteerd en na bezoek gebeurt dat ook steekproefsgewijs

Gedetineerden, bezoekers en medewerkers moeten door een metaaldetector

Tijdens bezoekuren, het uitgelezen moment om verboden waar over te dragen, wordt er scherp toezicht gehouden

Er is cameratoezicht

Er zijn celcontroles

Kleding die door familieleden wordt ingevoerd, wordt gecontroleerd

Drugshonden en telefoonhonden worden ingezet

Telefoonhonden

"We hebben apparatuur waarmee we door de gangen kunnen lopen, 's avonds als de gedetineerden allemaal in hun cel zitten. Die apparatuur geeft aan dat er ergens in de buurt een mobiele telefoon is. Speciaal opgeleide telefoonhonden kunnen ons helpen om de exacte locatie te bepalen."

Ondanks al die maatregelen en controles lukt het gevangenen nog steeds om smokkelwaar naar binnen te krijgen. En dat is een doorn in het oog van de verantwoordelijke minister, Sander Dekker. "Hij heeft meer geld toegezegd voor bijvoorbeeld de inzet van drugshonden en nieuwe apparatuur."

Ondertussen is het sinds 1 november strafbaar om contrabande, smokkelwaar dus, de gevangenis binnen te brengen. Dit geldt niet alleen voor zaken die sowieso bij wet verboden zijn, zoals drugs en wapens, maar ook voor bijvoorbeeld mobiele telefoons. Lever je een mobieltje af binnen de gevangenismuren, dan loop je de kans zelf voor maximaal een halfjaar achter die muren te belanden.

En voor een gedetineerde zijn de sancties op het hebben van verboden middelen zwaarder geworden. Voor het bezitten van een mobiele telefoon, kan je voor veertien dagen in de strafcel verdwijnen. Heb je bijvoorbeeld harddrugs in je bezit, dan loop je ook nog het risico overgeplaatst te worden.

Resultaten

Hoe lang de zoekactie in Grave nog duurt, is niet bekend. Of er daadwerkelijk smokkelwaar is gevonden, wordt pas bekendgemaakt als de zoektocht is afgerond.

LEES OOK: Gevangenis in Grave al twee dagen afgesloten van de buitenwereld vanwege zoekactie naar smokkelwaar