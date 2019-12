Rondkomen van vijftig euro per week? Wethouder van Oss gaat het proberen

Een week lang leven van 50 euro. Het was de Osse wethouder Kees van Geffen die besloot de uitdaging aan te gaan. Oss heeft sinds kort een netwerk dat aandacht vraagt voor verborgen armoede in de stad. Quiet Oss heet het. En Van Geffen, verantwoordelijk voor het armoedebeleid van de gemeente Oss, wil zelf ervaren hoe het is om je zorgen te maken of je het einde van de week wel haalt. Maandag begint hij aan zijn uitdaging.

In de gemeente Oss heeft één op de zeven huishoudens een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Zestig procent daarvan heeft zelfs een inkomen onder de 105 procent. Een zeer laag inkomen heet dat bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de wijken Ruwaard en Schadewijk groeien één op de vijf kinderen op in armoede. Cijfers die ook de wethouder zorgen baren.

Klijnsmagelden

Voormalig staatssecretaris van Sociale zaken Klijnsma stelde in 2017 vier miljoen euro beschikbaar om initiatieven te ontwikkelen om armoede onder kinderen terug te dringen. Dat geld is in Oss goed terechtgekomen, zegt Van Geffen. "Een aantal initiatieven werkt zo goed dat we die blijvend ondersteunen. Zo hebben we een project dat zorgt dat kinderen met een gevulde maag op school komen of op school iets te eten krijgen als dat thuis niet lukt." Ook is er ruimte voor culturele activiteiten voor kinderen. "Als je het financieel moeilijk hebt, is dat het eerste wat er bij in schiet", zegt Van Geffen.

Maar daarmee is de gemeente er natuurlijk nog lang niet. Voor de komende jaren heeft Oss een nieuw armoedebeleid vastgesteld. De wijk in. Dat is wat de gemeente nog meer wil gaan doen. Van Geffen: "Armoede en schulden zijn van iedereen. Niet alleen van de schuldenaar, de schuldeisers en de gemeente. We moeten met elkaar gesprekken durven voeren om zo de armoedeproblematiek uit de taboesfeer te halen. Een helpende hand bieden zo je wil, zodat mensen eerder om hulp durven vragen."

Perspectief bieden

Want dáár gaat het nog veel te vaak mis. "Wat je vaak ziet, is dat mensen te laat aan de bel trekken als ze in de schulden komen en dan is het al bijna niet meer te overzien. Het hebben van schulden werkt verstikkend. Je kunt dan niet meer goed nadenken. We moeten eerder met elkaar in gesprek." Ook wil de gemeente eerder met mensen met schulden aan de slag. Niet pas als er al een schuldsaneringstraject loopt. "Je moet mensen perspectief kunnen bieden", zegt Van Geffen. "Anders is de motivatie om eruit te kunnen komen weg."

Dat perspectief komt er bijvoorbeeld door eerder schulden kwijt te schelden. Inwoners met een laag inkomen, die niet noemenswaardig kunnen groeien in hun salaris krijgen eerder hulp van een saneringsbudget. De schuldeisers krijgen in één keer het bedrag uitgekeerd waar zij mee akkoord zijn gegaan en de inwoner betaalt dat bedrag in drie jaar terug aan de kredietbank. Deze aanpak vermindert stress en zo heeft de inwoner nog maar één schuldeiser: de kredietbank.

Formulierenbrigade

"Stress doet zoveel met je", zegt Van Geffen. "Mensen maken hun post niet meer open en kunnen uiteindelijk niet meer helder denken. Wij moeten als gemeente dan niet optreden als een soort formulierenbrigade, maar gewoon náást die mensen gaan zitten en een plan opstellen hoe hier uit te komen. Noem dat nieuw beleid."

De gemeente Oss heeft zich de komende vier jaar tot doel gesteld om mensen zoveel mogelijk in staat te stellen om zelf hun probleem op te lossen. Dat kan vaak zonder een beroep op de gemeente te doen. "Vertel het om te beginnen aan iemand in je omgeving", zegt de wethouder. "Want misschien heeft de buurman wel de oplossing voor jouw probleem waar je zelf helemaal niet aan gedacht hebt. Neem mensen in vertrouwen. Dat kan echt heel erg helpen."

Vanaf maandag leeft wethouder Van Geffen een week lang van vijftig euro. Elke dag laat hij weten hoe het hem vergaat. Die vlogs zijn te volgen via onze socialkanalen. Ook doet Van Geffen verslag via zijn eigen twitterkanaal: @keesvangeffen