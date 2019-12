Jaspers kinderdroom komt uit: hij gaat panda's verzorgen in China

Zijn liefde voor panda's is 'misschien een beetje doorgeslagen', zo geeft Jasper Spaaij (20) uit Deurne toe. Maar voor deze afgestudeerd dierverzorger komt een droom uit. Volgende week vertrekt hij naar China om daar zijn lievelingsdieren te verzorgen in het pandacentrum in Chengdu. Van kleins af aan is Jasper verliefd op panda's.

Zijn eerste knuffel was een pandabeer. En nadat hij deze knuffel bijna kwijtraakte in de dierentuin, is de liefde van hem voor panda's alleen 'nóg maar groter geworden', legt hij uit. Toen hij een paar maanden geleden op Facebook een oproep zag om je aan te melden om panda's te verzorgen in China, twijfelde hij dan ook geen moment.

Hij stuurde een filmpje in en begin november kreeg hij bericht uit China dat hij was uitgekozen. Als enige Nederlander uit 25.000 aanmeldingenuit de hele wereld. "Heel gaaf", vindt Jasper.

Niet knuffelen, maar werken

En nee, hij gaat er niet naartoe om panda's te knuffelen, zoals veel mensen denken. Integendeel, hij moet in China echt aan het werk. "Panda's verzorgen, voeren en de verblijven schoonmaken", somt hij op. Panda's knuffelen is sowieso niet zo'n goed idee. Dat doe je namelijk maar één keer, want dat overleef je niet, zo beaamt hij.

Achttien dagen is hij in totaal in China. Een tijd waarin hij veel hoopt te leren over de panda. Zoveel misschien wel dat hij uiteindelijk met zijn favoriete dieren in China kan gaan werken. Want dat is wat hem betreft de ultieme droom.