‘Beste hardrijder ooit’, oud-wielrenner Bert Oosterbosch komt weer tot leven in biografie

Schrijver John van Ierland zag Oosterbosch als jonge jongen schitteren in de Tour de France. Nu, ruim dertig jaar na de onverwachte dood van Oosterbosch, brengt de Bredanaar een biografie uit. "Bert was de grootste renner. De grootste hardrijder. Dat zei hij zelf ook. Ik denk nog vaak aan hem en zie veel foto's voorbij komen. Het leek me mooi om dit verhaal te brengen."

Talent

Oosterbosch stond bekend om zijn snelheid. Won etappes in de Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje en hielp Joop Zoetemelk aan de winst in de Tour. Maar wat schrijver Van Ierland het meest is bijgebleven aan Bert Oosterbosch, is dat hij veel meer uit zijn carrière had kunnen halen. "Als Bert het karakter van een Jan Raas (voormalig-wielrenner, red.) had gehad, dan was hij de beste van de wereld geweest. Ik ben niet de enige, dat zeggen er meerderen in het boek."

Bert Oosterbosch (foto: HollandseHoogte).

Moeilijk

Volgens Van Ierland was het een moeilijk boek om te schrijven, aangezien hij niet meer kon praten met Oosterbosch zelf. Ik ben daarom met verschillende mensen gaan praten. Familie, vrienden en kennissen om het juiste beeld en het juiste verhaal naar boven te krijgen." Maar ook Oosterbosch zelf heeft een rol in het boek. "Hij komt als het ware tot leven", zegt Van Ierland. "Hij heeft veel opgeschreven en ik heb veel interviews en uitspraken teruggelezen. Hij heeft zelf dus ook wat te zeggen in het boek."