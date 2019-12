Frustratie voor de boer: 'stikstof-light'-veevoer ligt klaar, maar politiek geeft geen duidelijkheid

Het kabinet wil dat melkveehouderijen flink minder stikstof uit gaan stoten. Dat kan op verschillende manieren. Maar misschien is de voeding aanpassen wel de efficiƫntste manier. Daarmee kunnen enkele procenten op de stikstofuitstoot gewonnen worden, maar het gebeurt nu nog niet of nauwelijks. Dat terwijl het zo gemaakt kan worden.

Om de hoeveelheid stikstof bij koeien te reduceren moeten boeren hun dieren voer geven met minder eiwit dan nu. De koeien gebruiken het eiwit voor de productie van melk, maar: hoe meer eiwit, hoe meer ammoniak en dus stikstof er via hun mest vrijkomt.

'Ik doe nog even niets'

Een van de vele melkveehouders in onze provincie is Ad de Brouwer in Helmond. Naast gras krijgen zijn koeien ook krachtvoerkorrels. Hij zou met het stikstof-light voer tot wel zes procent van de uitstoot kunnen besparen, maar hij doet het niet. "Ik weet dat de mogelijkheden er zijn om via het veevoer de stikstofuitstoot te beperken."

Hij denkt na over de talloze verschillende mogelijkheden om de stikstofuitstoot van zijn koeien te reduceren. "Maar ik ga nu nog even niets doen. Dadelijk wed ik op het verkeerde paard en maak ik een hoop kosten. Om vervolgens te horen dat ik toch weer andere maatregelen moet gaan treffen.''

Spelregels onbekend

Bij het veevoerbedrijf willen ze wel, maar wachten ze vooral op groen licht. "We willen ook heel graag die bijdrage leveren om de uitstoot te verminderen. Maar de spelregels zijn niet bekend. We weten niet hoe er wordt gemeten. Stikstof-light voer is duurder en de melkveehouder ziet dat niet direct terug in melkproductie of in uitbetaling.''

En dat is ook een beetje het probleem van boer Ad. ''Als je kijkt naar voerkosten en de nodige verandering van de stal, dan praat je misschien wel over enkele tienduizenden euro’s per koe." Omdat de regels vanuit Den Haag nog niet duidelijk zijn, doet Ad voorlopig nog niets.

Samenstelling eenvoudig te veranderen

Bij Victoria Mengvoeders in Veghel maken ze voerkorrels met als basis tientallen ingrediënten: van bietenpulp tot afval van de bierproductie en lange vingers. Door letterlijk aan de knoppen te draaien kunnen ze de samenstelling van het voer vrij eenvoudig aanpassen.

Volgens Jan van Haperen, hoofd nutritie bij het veevoerbedrijf, is het eenvoudig te realiseren. "We kijken met name naar de stikstofefficiëntie. Dus met zo weinig mogelijk eiwit, zoveel mogelijk melk produceren. Op die manier maken we het zo efficiënt mogelijk met zo laag mogelijke stikstofuitstoot."