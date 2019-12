Efteling gaat huisje van Vrouw Holle slopen en volgend jaar opnieuw opbouwen

Vrouw Holle is een van de spookjes van de gebroeders Grimm. Het oude vrouwtje schudt haar kussens op en laat het daarmee sneeuwen. In de Efteling werd het verhaal vanaf 1952 vertoond in een oude put. Pas in 2006 verscheen Vrouw Holle in het bovenste raam van het huisje.

Dat huisje is in 1945 gebouwd, nog voor de opening van het park. De eerste jaren woonde er een gezin in, daarna werd het onder meer gebruikt als souvenirwinkel en sprookjesmuseum.

Scheuren in muur

Het huisje was inmiddels flink versleten. Zo maakten bezoekers al foto's van scheuren in de cementen muur, waardoor oude bakstenen van de voormalige blokhut te zien waren.

Volgens een woordvoerder is het gebouwd met materialen uit de vorige eeuw en worden die vervangen. De renovatie was eerst gepland voor september. "Onze planning verandert wel vaker, bijvoorbeeld omdat leveranciers hun materialen niet eerder kunnen leveren."