'Wereldgoal Spierings helpt RKC niet tegen sc Heerenveen', knappe zege voor Willem II en PSV

Bekijk hieronder de analyse van RKC-watcher John Nelissen en lees verder.

Rodney Kongolo opende na 26 minuten de score namens de Friezen, waarna RKC pas een kwartier voor tijd iets kon terugdoen. De gelijkmaker van Stijn Spierings was een juweeltje, maar niet voldoende voor een punt. Jens Odgaard en Anders Dreyer de Friezen in de slotfase alsnog de zege.

RKC blijft door de nederlaag hekkensluiter in de Eredivisie.

Bekijk hieronder de reacties van Hannes Delcroix en Mario Bilate na afloop en lees verder.

Lucht voor PSV

PSV won zaterdag in eigen huis met 5-0 van Fortuna Sittard. De doelpuntenregen was meer dan welkom voor de ondermaats presterende ploeg van Mark van Bommel. PSV staat na de ruime overwinning weer op plek drie in de Eredivisie en heeft daarmee in elk geval voor even weer iets meer lucht.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

PSV verkleinde met de winst de achterstand op koploper Ajax tot 10 punten. Trainer Mark van Bommel had de overwinning hard nodig. Van de vorige negen duels (competitie en Europees) won PSV er slechts eentje.

Het was niet alleen de wedstrijd waarin PSV zich, in elk geval voor even, weer oprichtte na een moeilijke fase. Het was ook de wedstrijd waarin Ibrahim Afellay speelminuten maakte. De in de zomer bij de club teruggekeerde middenvelder maakte daarmee zijn officiële rentree na meer dan twee jaar zonder een officiële wedstrijd gespeeld te hebben.

Bekijk hieronder de reactie van Ibrahim Afellay na afloop en lees verder.

Crisis niet bezworen

Voldoende om de crisis uit Eindhoven te verdrijven, is die ruime zege bij lange na niet. Het betekende meer een goed begin van een cruciale week, met volgende week zondag de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord. Bij een nederlaag in De Kuip komt de positie van Van Bommel onder grote druk te staan.

Willem II won vrijdagavond voor de tweede keer in de eredivisiegeschiedenis in Amsterdam van Ajax. In de Johan Cruijff ArenA won de ploeg van trainer Adrie Koster met 0-2, dankzij doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Damil Dankerlui. En door de winst stond de Tilburgse ploeg zelfs even derde in de eredivisie. Zaterdag kwam daar door de overwinning van PSV alweer verandering in.

Lees verder na de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout.

Ajax speelde een hele matige wedstrijd. Maar de complimenten mogen naar Willem II, dat wist perfect gebruik te maken van die mindere dag van de koploper. De ene kans die het kreeg in de eerste helft was raak. Vervolgens vocht het voor wat het waard was, met drie punten als resultaat. Damil Dankerlui stond na afloop met een grote lach in de mixed zone van zijn oude club.

Tekst gaat verder onder de tweet met een blije Dankerlui.

Waar kan het dit seizoen eindigen voor Willem II? "De ploeg zet grote stappen en maakt indruk op verschillende manieren. Soms door zelf het spel te maken, maar soms ook door heel goed te verdedigen. De ploeg haalt als team eigenlijk altijd een voldoende en vanuit daar kunnen er dan uitschieters komen. En dat is de basis voor een mooi seizoen."

"Inmiddels moet het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal het nieuwe doel zijn", zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. Dankerlui kan zich daar wel in vinden. "We moeten in de top zes eindigen, dat is wel het doel nu."