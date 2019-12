Automobilisten negeren wegafzetting, wijkagent woest: 'Mijn broekspijpen werden er bijna afgereden!'

WAALWIJK -

Als hulpdiensten ergens pionnen - of soms een lint - plaatsen als afzetting, wil dat zeggen dat er iets aan de hand is en mensen even geduld moeten hebben. Maar dat geduld is bij sommigen ver te zoeken, bleek vrijdagmiddag in Waalwijk. Tot woede van een wijkagent. "En dan ook nog geïrriteerd reageren op mijn vraag waarom ze doorrijden! 'Doe niet zo moeilijk, schiet nou maar op' werd me toegeroepen."