Brabanders moeten het langst op de trein wachten, station Breda scoort het slechtste

Treinreizigers in Brabant moeten het langst op hun trein wachten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat Brabantse stations tot de minst punctuele van Nederland horen. Station Breda staat zelfs op de een na laatste plek van alle 393 stations in Nederland.

Bijna acht procent van alle treinen komt met vertraging in Breda aan. Zo'n vier op de honderd treinen komt zelfs helemaal niet aan in Breda. Gilze Rijen, Tilburg Reeshof, Tilburg Universiteit en Tilburg Centraal staan eveneens omschreven als stations die zeer slecht scoren.

Oss, Den Bosch en Eindhoven komen beter uit de bus, maar kampen in vergelijking met het noorden van Nederland wel met veel vertraging. Op de meeste stations in Groningen, Friesland en Overijssel komt 98 procent of meer op tijd aan. In Brabant ligt dat percentage op elk station onder de 96 procent.

De percentages in het onderzoek zijn berekend door te kijken naar alle treinen van 9 december 2018 tot 2 december 2019. Treinen worden als 'te laat' bestempeld bij vijf minuten of meer vertraging of als ze zijn uitgevallen.

Veel mis op Hoge Snelheidslijn

Het onderzoek geeft een aantal redenen aan voor het hoge aantal vertragingen en uitval in Brabant. De provincie heeft relatief veel complexe trajecten van langere afstanden. De kans dat daar iets mis gaat is groter dan op korte afstanden. Eén van de trajecten waar het in Brabant vaak misgaat is de route tussen Eindhoven en Den Haag. Die gaat tussen Breda en Rotterdam over de Hoge Snelheidslijn (HSL). Ook telt Brabant een groter aantal goederentreinen die gebruik maken van hetzelfde spoor als forenzentreinen.

Beste stations in Brabant:

1. Eindhoven Strijp-S (95.8%)

2. Boxtel (95.7%)

3. Best (95.6%)

4. Vught (95.5%)

5. Geldrop (95.4%)

Slechtste stations in Brabant:

1. Breda (88.3%)

2. Tilburg Reeshof (91.5%)

3. Gilze-Rijen (91.5%)

4. Tilburg (91.7%)

5. Deurne (92,2%)