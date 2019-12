Vrouw (86) in het ziekenhuis na aanrijding, kleindochter op zoek naar doorrijder

De 86-jarige oma van Vikky van der Putte verliet donderdagmiddag nietsvermoedend de parkeerplaats bij haar woning in verzorgingstehuis Nieuwenhof in Deurne, toen ze werd aangereden door een grijze auto. De bestuurder stapte uit en zei ‘dat ze de volgende dag wel terug zou komen’. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de doorrijder.

De oma van Vikky was donderdag rond één uur met haar rollator onderweg naar de kaartclub in de buurt. Toen zij de parkeerplaats van het verzorgingstehuis aan de Visser verliet, werd zij verrast door een zilvergrijze auto die haar aanreed. Zilvergrijs denkt de bejaarde vrouw, want ze kan zich nog maar weinig herinneren.

Automobilist rijdt door

"Ze was net weer een beetje op de been nadat ze een half jaar geleden in de sloot belandde en haar sleutelbeen brak”, vertelt Vikky. Eerste hulp werd verleend door een voorbijganger, die vervolgens zag dat de automobilist uitstapte en zei ‘dat ze haar kende en de volgende dag nog wel even langs zou komen’. Daarna reed de automobilist weer weg.

“We hebben daarom één dag gewacht, we wilden de vrouw de kans geven om zichzelf te melden.” Maar de doorrijder heeft zich niet meer gemeld. En omdat ze dit niet heeft gedaan plaatste de kleindochter van het slachtoffer een oproep op haar Facebookpagina waarin ze getuigen oproept om zich te melden.

Gebroken heup

Daarnaast heeft de familie de politie ingeschakeld. “Mijn oma ligt nog in het ziekenhuis en heeft waarschijnlijk haar heup gebroken. We hopen dat de persoon die dit gedaan heeft, zich misschien alsnog komt melden”, zegt Vikky.