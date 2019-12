Matzwarte Audi muurvast in de modder

Een matzwarte Audi is zaterdag muurvast komen te staan in de modder naast de Viandenlaan in Breda. Dat gebeurde op een punt waar automobilisten vaak een drempel ontwijken door over de busstrook te rijden. Die busstrook is er echter niet meer, omdat de gemeente het 'gevaarlijke punt' momenteel op de schop neemt.

Op haar website, schrijft de gemeente Breda over de werkzaamheden. De bushalte, die niet meer in gebruik was, is verwijderd. In plaats van de busstrook, die door automobilisten dus onheus gebruikt werd, komt er een groenstrook. En de trottoirband wordt doorgetrokken.

Tot halverwege de velgen

Maar nu ligt er vooral nog een grote bak blubber. Op foto's is te zien hoe een dure matzwarte Audi tot halverwege de eveneens zwarte velgen in de drek staat.

Of de bestuurder gewoontegetrouw uitweek om de drempel te vermijden, of om een andere reden in de modder terechtkwam, is niet bekend. Eveneens is onduidelijk hoe de sportwagen weer losgekomen is uit de troep.