Man op straat neergestoken in Roosendaal, verdachte aangehouden

In de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal werd op straat een man neergestoken. De dader sloeg vervolgens op de vlucht. Later op de avond werd een man aangehouden. Op Twitter schrijft de politie: "We onderzoeken zijn betrokkenheid bij het incident.

De steekpartij was rond halfzeven. De neergestoken man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Het is nog onduidelijk of de twee mannen elkaar kennen.

Betrokkenen werden verhoord en de omgeving werd afgezet. Ook werd direct naar de dader gezocht.