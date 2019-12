Drie ongelukken binnen korte tijd op A59, ook politieauto geramd

Hoe het eerste ongeluk heeft kunnen ontstaan, is onbekend volgens een omstander. Ook is onduidelijk hoeveel auto's daarbij betrokken waren.

Bij het tweede ongeval is de automobilist die achterop de auto's in de file reed, door de brandweer uit het voertuig bevrijd. "De auto was dusdanig vervormd dat de bestuurder zelf niet uit de auto kon komen", zegt de politiewoordvoerder. De bestuurder is met een ambulance naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gebracht.



Politieauto aangereden

Dan was er nog een derde ongeluk, waarbij een automobilist de politieauto ramde van agenten die verantwoordelijk waren voor de wegafzetting. "Deze automobilist zag onze dienstwagen nét te laat, bij het uitwijken is de achterkant van de politieauto geraakt." Daarbij raakte niemand gewond maar ontstond alleen blikschade.



Er was tijdelijk één rijstrook afgesloten. Volgens de omstander zijn er zeker vijf auto's door het beringsbedrijf afgevoerd.