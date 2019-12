Onweer en hagel op komst: 'De bovenlucht is snipverkouden'

Maandag wordt het een beetje guur weer, vertelt Jordi Bloem van Weer.nl. En daarmee wordt volgens hem een trend ingezet voor de komende dagen. We krijgen onbestendig weer, met weinig of geen droge perioden.

"De wind wakkert maandag opnieuw aan vanuit het westen tot noordwesten", vertelt Bloem. "Dan is het net wat frisser dan deze zondag en zijn er ook wat meer buien. Het wordt maximaal 8 of 9 graden, maar tijdens een bui is het wat kouder. Het kunnen buien zijn met kleine hagelstenen en een klap onweer, omdat de bovenlucht snipverkouden is."

Aan het eind van de maandag trekt de koudste bovenlucht weer weg. Dan klaart het wat meer op en neemt de wind wat af. "Tegen de avond of in de avond is het dan grotendeels droog in de provincie, misschien zelfs helemaal droog."

Hogedrukgebied

Dinsdag overdag wordt het wat beter weer dan maandag overdag. Dit hebben we te danken aan een uitloper van een hogedrukgebied. "De wind waait dan ook wat minder. 's Nachts wordt het dan wel wat kouder, met temperaturen dicht bij de 0 graden. Dinsdag overdag wordt het 7 of 8 graden. Dat zijn min of meer gebruikelijke temperaturen voor dit seizoen."

Maar dinsdagavond volgt de volgende regenstoring, met meer wind. En dat is volgens Bloem de voorbode voor de rest van de week. Al is het wel relatief zacht voor de tijd van het jaar. "Ook dan wordt het zo'n 8 graden, het is geen winterweer."

De wind in de rug

Ook deze zondag begon regenachtig. "Maar daar zit een eind aan te komen", vertelt de weerman van Weer.nl. "Die regen heeft de wind in de rug en trekt vrij snel weg, want het waait stevig. De storing verlaat ons aan het begin van de middag. Via Eindhoven en omgeving schuift die naar Limburg en Duitsland weg en dan richten wij ons vizier op de zee. Daar komen opklaringen vandaan."

Bloem verwacht zondagmiddag drogere periodes. "Met ook een beetje zonneschijn. Niet meer dat grijze, heel natte weer. Maar geheel droog... dat durf ik voor zondagmiddag en -avond niet te beloven. Je belandt eigenlijk van de regen in de drup. Het is onstabiel. Dat betekent dat je na zo'n storing weleens opklaringen hebt, maar er kan ook zomaar een bui ontstaan in die wat koudere bovenlucht die we gaan krijgen. Terwijl het aan het aardoppervlak gewoon zacht is voor de tijd van het jaar. Rond negen uur zondagochtend was het al bijna 10 graden. Daar komt misschien nog een graad of twee bij deze zondag."

Hartstikke warm

Dat is hartstikke warm voor de tijd van het jaar. "Ongehoord zou je kunnen zeggen. Het zijn geen records hoor, maar echt winterweer is ver weg. Dat blijft voorlopig zo. Het verleden heeft uitgewezen dat echte winters meestal pas later op gang komen. Nog niet nu."