Dickensfestijn met veel muziek en gelach: 'Jong en oud samen, dat maakt het mooi' [FOTO'S]

"Doen we er een tandje bij of halen we er een tandje uit?" (foto: Fabian Eijkhout).

Door een grote poort stappen en terug in de tijd gaan, het gebeurde twee dagen in Wintelre. Bezoekers van het Dickensfestijn gingen naar de wereld zoals Charles Dickens hem zo'n 150 jaar geleden beleefde. Straten en pleinen waren omgetoverd in de bekende stijl, honderden figuranten zorgden daarbij voor extra sfeer. Voor duizenden bezoekers is het een leuk dagje uit geweest en daarnaast ook de inleiding richting Kerstmis.

Geluk met het weer moet je een beetje hebben als je zo'n evenement organiseert. "Twee jaar geleden hadden we sneeuw, dat past natuurlijk wel bij dit hele gebeuren. Nu hebben we twee dagen geluk gehad, want het is droog geweest", zegt Tamara van Gerwen. En dat is te merken aan het aantal bezoekers. "Zaterdag zijn er ongeveer vierduizend geweest, op zondag gaan we daar nog overheen."

Al snel kruipt ze weer in haar rol en probeert ze bezoekers in de 'tandartsstoel' te krijgen. Als er een slachtoffer gevonden is mag die zijn ogen dicht doen. Een harde klap met de hamer volgt. Bloed zit er aan de vingers van de tandarts. "Geen zorgen, dat is niet van u, maar van de vorige patiënt. Wilt u dat we een tandje bijzetten of moeten we een tand trekken?" Kans om te antwoorden is er niet. Er worden tanden getrokken. Lachend staan er veel mensen te kijken. En zo is het op iedere hoek van de straten en pleinen.

"En het is vooral mooi dat een combinatie is van jong en oud, iedereen doet mee", zegt Tamara. En iedereen zit helemaal in de rol. Kinderen bedelen, terwijl aan de andere kant van de straat dames van lichte zeden proberen mannen een huisje in te lokken. "Laat hem toch gaan mevrouw, dan heeft u vanavond geen kind meer aan hem. Niet? Nou meneer, dan zie ik u maandag gewoon weer op de gebruikelijke tijd." En weer volgt er bij de toeschouwers een lach.

Overal vandaan

Het Dickensfestijn in Wintelre heeft een aardige naam opgebouwd in de laatste jaren. Iedere twee jaar wordt het nu georganiseerd en mensen komen van ver om erbij te zijn. "Het was de rit zeker weer waard", zegt Jolanda de Bruin, net voor ze in de auto stapt om terug naar Limburg te rijden. Maar ook vanuit België komen veel mensen naar het Brabantse dorp. "De combinatie van gezelligheid, lekker eten en drinken, mooie en enthousiaste figuranten én de diversiteit aan muziek en verhalen maakt het hier zo mooi."