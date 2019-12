Harde maatregel tegen sluipverkeer: centrum Zevenbergschen Hoek op slot tijdens ochtendspits

Het centrum van Zevenbergschen Hoek is met ingang van deze maandag op slot tijdens de ochtendspits. Deze maatregel is ingesteld vanwege het aanhoudende sluipverkeer door het dorp. De belangrijkste toegangswegen worden tijdens werkdagen afgezet met hekken tussen zes en negen uur.

Alleen bestemmingsverkeer mag de afgesloten straten - onder meer de uiteinden van de Hoofdstraat - in. Mensen die bijvoorbeeld in het centrum wonen, daar op bezoek willen of een boodschap willen doen. Gemeentewoordvoerster Marjolein Maarsen liet vorige week al weten dat verkeersregelaars streng in de gaten houden of mensen de waarheid spreken.

Drastisch

Zevenbergschen Hoek strijdt al jaren tegen verkeer dat door het centrum rijdt om zo de files op de snelwegen A16 en A59 te ontwijken. De gemeente nam al diverse maatregelen. Zo is de weg onaantrekkelijker gemaakt door die te versmallen en worden er regelmatig boetes uitgedeeld. Alleen al afgelopen maand kregen 280 bestuurders een bon. "Maar dat blijkt allemaal niet voldoende", vertelt Maarsen. "Daarom volgt nu deze drastische maatregel."

Bestuurders die toch zonder goede reden door het centrum rijden, krijgen een boete van 99 euro. De maatregel geldt in ieder geval deze week. Tijdens de avondspits is het centrum wel normaal bereikbaar. Volgens de gemeente zijn de problemen dan minder groot.