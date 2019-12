Koos plakt een peer met ducttape tegen een balk en er is al 3,7 miljoen geboden

'Beter goed gejat, dan slecht verzonnen' dacht Koos Bos uit Dongen toen hij afgelopen weekend een peer met ducttape vastplakte en het als kunst aanbood op Marktplaats. Eerder werd een vastgeplakte banaan in Amerika al voor 120.000 dollar verkocht. Dus waarom zou de peer van Koos ook niet een mooi bedrag op kunnen leveren? Hij zet zelf in op een bedrag van 375.000 euro. Wel met een dikke vette knipoog, uiteraard.

Zoals het zo vaak gaat met 'inspiratie', kwam dit zondagochtend bij Koos ook spontaan opzetten. "Het was een rommel in huis en ik was bezig op te ruimen omdat ik wilde gaan ontbijten met mijn kinderen", begint hij zijn verhaal. En toen bleek er ineens een rol ducttape op tafel te liggen. "En in de fruitmand lag een peer dus toen dacht ik: ik plak een peer vast aan een balk in huis", lacht hij.

Vol trots riep hij zijn vrouw om zijn 'meesterwerk' aan haar te laten zien. "We moesten er natuurlijk keihard om lachen. Want ook wij hadden afgelopen weekend het verhaal gelezen over die vastgeplakte banaan", vertelt Koos.

Banaan aan muur

In Amerika werd de afgelopen periode al meerdere keren een kunstwerk verkocht waarbij een banaan vastgeplakt zit aan de muur. Maker Maurizio Cattelan kreeg hier zo'n 120.000 dollar, ruim 100.000 euro, voor. Dit weekend ontstond er ophef omdat een andere kunstenaar de banaan van de muur pakte en 'm opat.

Of Koos ook zo veel geld voor zijn kunstproject gaat vangen, dat durft hijzelf ook wel te betwijfelen. Zijn vraagprijs staat nu op een schamele 375.000 euro, want het gaat volgens hem dan ook om een 'uniek kunstwerk van onschatbare waarde'. Er wordt stevig op gereageerd door de liefhebbers van zijn kunstwerk. "Er is een bod van 3,7 miljoen euro. En met die bieder ben ik in onderhandeling", lacht hij.

Museum met interesse?

Toch had hij zondag heel even het idee dat er iemand met serieuze interesse was. "Ik kreeg een mailtje van een man die schreef dat hij van een museum was. Het leek hen grappig, maar ook wel serieus om mij daar te laten exposeren", vertelt Koos. Vanwege de enigszins serieuze toon van de mail, kreeg hij toch een beetje hoop dat misschien wel écht kon zijn.

Voorzichtig en een beetje de kat uit de boom kijkend, mailde Koos terug. "Ik vroeg hem wat zijn idee erbij was, want rond 21 december was de peer niet meer toonbaar. Toen kreeg ik een reactie terug van de man dat hij smakelijk om mijn mail had zitten lachen. En ook ik moest lachen, want het was gewoon een goeie grap van hem richting mij."

Mocht een liefhebber overigens wel echt willen betalen voor zijn kunstwerk, dan hoeft Koos de opbrengst niet te hebben. "Het is allemaal voor het goede doel. Geef het maar aan de voedselbank." Inmiddels hebben ruim 1500 mensen de advertentie van Koos bekeken.