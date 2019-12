Willy en René steken loftrompet over Willem II: 'Een fantastische wedstrijd!'

"Een mooie mijlpaal voor Willem II." Zo noemt ex-international René van de Kerkhof de verrassende zege van Willem II op Ajax van vrijdagavond. De Tilburgse club won in Amsterdam met 2-0 en bezorgde Ajax daarmee dit voetbalseizoen de eerste nederlaag in de eredivisie.

"Willem II verdient alle credits voor wat de club afgelopen weekend presteerde", meent de vleugelaanvaller van weleer. "Willem II staat nu mooi op de vierde plaats."

'Wat wil je nog meer?'

"Het was een fantastische wedstrijd", knikt ook broer Willy van de Kerkhof. "Willem II heeft een beetje op de counter gespeeld, naar eigen kunnen. Ajax was heel matig. Zoals Daley Blind al zei: de Ajacieden zijn ook geen robots."

Wedstrijd van de waarheid

PSV won zaterdagavond met 5-0 van laagvlieger Fortuna Sittard. Maar of het lek boven is in Eindhoven? "Nee", meent René. "Deze wedstrijd was wel beter dan de afgelopen weken, maar er stond ook een tegenstander die niet al te groots was. Ik denk dat het duel met Feyenoord van zondag de wedstrijd van de waarheid wordt." Bovendien profiteerde PSV van de winst van Willem II tegen Ajax. René lacht: "Drie punten ingelopen op Ajax, zeven doelpunten ingelopen... Wat wil je nog meer in zo'n weekend?"

Tijdens de wedstrijd maakte Ibrahim Afellay zijn rentree, nadat hij bijna twee jaar lang geen duel op het hoogste niveau had gespeeld. De ervaren middenvelder viel tien minuten voor tijd in voor Denzel Dumfries. "Dat was een heel mooi moment", vertelt René. "Die jongen heeft echt in een diep dal gezeten. Hij heeft zich enorm hard teruggevochten om toch weer op het veld te kunnen staan. Chapeau voor Afellay, dat hij hierin geslaagd is,. Hopelijk kan hij iets toevoegen aan het mindere spel dat PSV de afgelopen weken liet zien."

RKC

Hekkensluiter RKC kon het goede voorbeeld van Willem II en PSV zondag niet volgen. De club verloor in Waalwijk van subtopper Heerenveen. RKC kwam na een half uur op achterstand, maar na de fraaie gelijkmaker van Stijn Spierings leek er meer in te zitten voor de thuisploeg. RKC zette aan, maar de treffers vielen in de laatste tien minuten aan de andere kant. "Dat was wel een beetje jammer", verzucht René.

