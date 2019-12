Drietal valt in het water, stapt kletsnat in de trein en raakt onderkoeld

Drie mannen zijn maandagochtend in het water beland in Eindhoven en vervolgens op de trein gestapt naar Venlo. De mannen zijn vervolgens kletsnat en onderkoeld uit de trein gehaald.

De politie liet in eerste instantie weten dat één man in het water was gevallen en dat de twee anderen hem eruit hadden gehaald. Volgens zouden ze met zijn drieën op de trein zijn gestapt. Later bleek dat ze alle drie kletsnat in de trein zaten.

De hulpdiensten hebben de drie mannen in Venlo uit de trein gered. Ze waren alle drie onwel en hadden onderkoelingsverschijnselen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar.

Hoe de mannen te water raakten en waarom ze vervolgens op de trein zijn gestapt, is nog onduidelijk. "Zodra het medisch verantwoord is, worden de mannen door de politie gehoord om duidelijkheid te krijgen over de identiteit en hoe ze een nat pak hebben opgelopen. Ook is nog onduidelijk waar ze precies op de trein zijn gestapt", aldus de Limburgse politie.

De woordvoerder van de brandweer meldde eerst aan 1limburg dat het onwel geworden groepje uit Tanzania zou komen, maar trok dat later in. Het drietal had namelijk geen identiteitspapieren bij zich, daardoor is de afkomst lastig te bevestigen.

Metingen

In eerste instantie was er een melding over meerdere passagiers die onwel zouden zijn geworden in de trein. De brandweer deed daarom metingen naar gevaarlijke stoffen, maar daarvan was geen sprake.