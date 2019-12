'We hebben niets te klagen', naast de hockeyvrouwen spelen ook de mannen van HC Den Bosch weer top

In 2001 werden de mannen voor het laatst kampioen. Daarna ging het veel minder goed, in achttien seizoenen eindigde het nooit hoger dan de vijfde plaats. Degradatie was zelfs een paar keer dichtbij. Nu staat de ploeg tweede in de competitie en is deelname aan de play-offs een realistisch doel.

Coach Eric Verboom is een tevreden man. "Ja, natuurlijk. Vorig jaar waren we al dicht bij de play-offs. Toen hadden we een prima seizoen. Nu valt alles nog net iets beter, we zijn stabieler."

'Onze filosofie en cultuur'

Verboom heeft het over een ontwikkelingscultuur bij zijn ploeg. "De eerste vier jaar dat ik hier trainer was, stond alles in het teken van ontwikkeling. Er is dus heel lang en gedegen aan het elftal gebouwd. Vorig jaar zijn we overgestapt op een prestatiecultuur. Dan hoef je bijvoorbeeld niet altijd goed te hockeyen, soms moet je gewoon de punten pakken." Dat besef is er meer en meer gekomen, met de voorlopige tweede plaats als resultaat.

Bij de vrouwen heerst al jaren een prestatiecultuur. In 22 seizoenen grepen ze maar drie keer naast de titel. Vorig jaar was een van de spaarzame jaren zonder landstitel. Coach Raoul Ehren was vervolgens benieuwd hoe zijn ploeg het zou doen. Ook omdat veel speelsters een drukke zomer hadden en hij met de geblesseerden Margot van Geffen en Ireen van Assem 'dertig jaar Hoofdklasse-ervaring' moest missen. "We hebben geen versterkingen gehaald, hebben het opgevangen met eigen jeugd. Dat is onze cultuur, onze filosofie. En dan is het kijken hoe het gaat vallen."

De dames begonnen met een 9-1 overwinning. "Daarna hadden we het best wel lastig. Maar de laatste tijd werd het spel beter en beter. Nu zijn we ruim over de helft van het aantal wedstrijden en we staan bovenaan met de meeste punten, hebben de meeste doelpunten gescoord en de minste doelpunten tegen. Dat zegt ook wel iets over ons spel. We kunnen tevreden zijn", zegt Ehren.

Raoul Ehren is weer succesvol met zijn ploeg bij HC Den Bosch (foto: OrangePictures).

Dubbele play-offs

Voor de dames is deelname aan de play-offs zo goed als zeker. "Daar doen wij aan mee. Dat mag je vast opschrijven. De voorsprong is nu al enorm", zegt Ehren. Bij de heren is het anders. "Maar het bereiken van de play-offs is wel het doel, dat lijkt me duidelijk. Daar gaan we keihard voor knokken. Dat moeten we ook doen. We hebben de eerste wedstrijd ruim gewonnen, maar alle andere wedstrijden met klein verschil. Als we niet alles geven, pakken we de punten niet."

Hopelijk geeft dit de club een boost, dat er nog meer mensen naar de Oosterplas komen

Ehren hoopt dat beide ploegen de finales van het seizoen halen. "Ik was zelf speler van heren 1 toen we in 1998 voor het eerst kampioen werden, de vrouwen werden dat jaar ook voor het eerst kampioen. Dat was hartstikke mooi om mee te maken. Dubbele play-offs spelen zou mooi zijn. En als je ze speelt, kun je ze winnen ook. Hopelijk geven deze prestaties de club nog meer een boost, dat er nog meer mensen naar de Oosterplas komen."

Genieten

Dat het goed gaat met beide teams wil niet zeggen dat de coaches nu alleen maar genieten. Verboom ziet echt ontwikkeling bij zijn ploeg, waar afgelopen jaar nog vier jeugdspelers werden ingepast. "Maar ik geniet daar pas op maandag van. Dan kijk ik de wedstrijd terug. Tijdens de wedstrijd ben ik te druk. De laatste vijf minuten, als we voorstaan, kan ik soms wel genieten. Maar meer nog niet."

Ehren moet het nu drie maanden stellen zonder het grootste gedeelte van zijn ploeg. Daarna moet er vanaf de eerste dag weer focus zijn. "De concurrentie heeft ook niet stilgezeten. Het is geen ABC'tje dat we kampioen worden. We gaan dan ook niet met de beentjes omhoog zitten en genieten. We weten dat de prijzen pas aan het einde verdeeld worden."

Toch zijn er wel momenten dat Ehren kan genieten. Bijvoorbeeld van de unieke prestatie van Frédérique Matla, die in de laatste wedstrijd voor de winterstop zeven keer scoorde. De laatste tijd zat ze niet bij Oranje. Deze week wordt bekend of ze wel mee mag met de trainingsgroep van de Nederlandse ploeg in januari. De coach van Den Bosch heeft daar geen twijfel over. "Honderd procent dat ze mee mag. Dat kan toch niet anders? Ik denk niet dat daar lang over nagedacht hoeft te worden."