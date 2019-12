Ene automobilist slaat andere het ziekenhuis in, omdat die iets aan te merken heeft op z'n rijgedrag

Een automobilist is maandag het ziekenhuis ingeslagen door een medeweggebruiker, een man van 57. Het slachtoffer had kort daarvoor naar zijn belager geseind, omdat de man niet voldoende rechts zou hebben gehouden. Dat werd niet positief ontvangen.

De verkeersruzie vond plaats op de A16. Beide betrokken mannen reden rond halfnegen op die snelweg in de richting Prinsenbeek. Het latere slachtoffer reed achter de 57-jarige man. Nadat eerstgenoemde geseind had met zijn lichten, haalde hij de man voor hem in. Terwijl de 57-jarige automobilist werd ingehaald, maakte hij gefrustreerde gebaren.

Tegen de grond

Beiden namen ze even later de afslag Prinsenbeek. De 57-jarige man zette zijn auto voor die van de medeweggebruiker met wie hij het kort daarvoor aan de stok had gehad. Beide mannen stapten uit, waarop de man van 57 de ander in zijn gezicht sloeg. Het slachtoffer belandde op het wegdek en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis.

Meerdere getuigen legden een verklaring af. De verdachte werd later thuis opgezocht en gearresteerd. Hij zit vast voor onderzoek.