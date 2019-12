Macaroni en friet, dat eet het gezin van de wethouder als ze van 50 euro moeten rondkomen [VLOGS]

HERPEN -

Wethouder Kees van Geffen probeert deze week, net als zoveel gezinnen in de gemeente Oss, rond te komen van maximaal vijftig euro. Deze hele week vlogt de wethouder over zijn project. Op het menu staat deze week macaroni en friet, want dat is lekker goedkoop. Met een beetje geluk kan hij op het einde van de week zijn gezin nog trakteren. Bekijk hieronder de vlogs.