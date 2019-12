HERPEN -

Een lijstje maakt hij elke week al. Maar met een folder in de hand de aanbiedingen in de supermarkt af, dat deed wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss nog niet eerder. Deze week probeert hij, net als zoveel gezinnen in Oss, rond te komen van maximaal vijftig euro. En dat blijkt de eerste keer al een stuk ingewikkelder dan hij had gedacht, zo laat de video zien.