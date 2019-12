Geheimzinnigheid rondom vliegbasis Volkel: 'We kunnen even geen pottenkijkers gebruiken'

Volgens André Bongers, woordvoerder van de basis, is er geen sprake van een dreigende situatie. "Deze dagen vindt een grote crisisoefening plaats. We willen een oorlogsituatie zo echt als mogelijk nabootsen. Trainen zoals je vecht, noemen we dat. Daar horen even geen pottenkijkers bij.''

Volgens de woordvoerder wordt in Volkel een situatie nagebootst die zich ook op een vliegbasis in Afghanistan zou kunnen voordoen. Zo bewaakt maandagavond een gepantserd voertuig met een machinegeweer op het dak een zijingang. Ook zijn er meerdere betonblokken op de toegangswegen geplaatst. In de training wordt namelijk ook geoefend voor dreiging via de grond.

Zo werd een cameraman van Omroep Brabant staande gehouden door een militair. Volgens de soldaat zou zijn camera in een noodsituatie voor een gevaarlijk projectiel aangezien kunnen worden.

Eén van de vliegtuigen die maandagavond landde op vliegbasis Volkel (Foto: Omroep Brabant)

Kernwapens niet vervangen

Onder de spotters die doorgaans veelal rondom de basis te vinden zijn, gingen al verschillende theorieën rond. Zo werd er gespeculeerd dat er deze week de kernwapens op de basis zouden worden vervangen. Onderzoeksprogramma Zembla maakte vorige maand een kritische aflevering over de 15 tot 20 zogeheten vrijevalbommen die sinds de jaren zestig in Volkel liggen.

Bongers benadrukt dat de oefeningen daar niets mee te maken hebben. ''Wanneer je iets afschermt komen vanzelf allemaal theorieën, daar kunnen we helaas niks aan doen.''

Hoe lang de oefeningen nog duren en wanneer de spottersplekken weer worden vrijgegeven, kan Bongers niet zeggen. "De afzettingen zijn gemaakt zodat belangrijke protocollen niet worden prijsgegeven. Zodra deze privacy niet meer nodig is, wordt alles weer als normaal."

Of dat binnenkort is, valt te betwijfelen. De NAVO gaat namelijk in het tweede helft van volgend jaar meerdere keren oefenen op de basis. De oefeningen van maandagavond zijn ter voorbereiding daarvan.