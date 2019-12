Dijken stonden 25 jaar geleden op doorbreken en er was geen evacuatieplan

Begin volgend jaar is het een kwart eeuw geleden dat ook in Brabant de dijken op doorbreken stonden. In die hoogwaterperiode van 1995 was Bastiaan Snoek dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. In de regio Altena kreeg hij in die tijd te maken met dijken die op het punt stonden om te bezwijken en met drie gemeenten die géén evacuatieplannen in de kast hadden liggen. Vijftigduizend inwoners liepen acuut gevaar om door het water verzwolgen te worden.

De voormalig dijkgraaf is al heel wat jaren met pensioen, maar hij weet nog alles van de hoogwaterperiode in 1995. “Het was een spannende, een angstige en een mooie tijd. Met ons team werkten we 24 uur per dag. Voor mij was het vergaderen, nog eens vergaderen en besluiten nemen. Het was heel hectisch en weinig slapen.”

Acuut gevaar

Eind januari, begin februari 1995, was het onzeker of de dijk bij Woudrichem het wel zo houden. Achter de dijk, in het hele land van Heusden en Altena, liepen vijftigduizend inwoners acuut gevaar. Er werd gesproken over evacuatie. “Ik heb toen in die vergadering gevraagd of ze dan ook evacuatieplannen hadden klaar liggen”, vertelt Snoek.

“Nou, die hadden ze niet. De drie gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam, hadden geen evacuatieplannen. Overigens waren ze niet de enige in die tijd." Snoek was overigens wel (stom)verbaasd dat de gemeenten géén plannen hadden voor zo'n rampscenario.

LEES OOK: Hoogwater in Den Bosch: in 1995 was het erger! [FOTO'S]

Er was geen evacuatieplan

Onder leiding van voormalig Commissaris van de Koningin Frank Houben werd er in 48 uur tijd een evacuatieplan uit de grond gestampt. “Ambtenaren van de gemeenten Oosterhout, Breda en diensten als de politie en brandweer hebben toen keihard gewerkt”, aldus Snoek. “Na 48 uur lag er een evacuatieplan. Het was de bedoeling, indien nodig, dat het rustig en gefaseerd uitgevoerd zou worden. De Merwedebrug en de brug bij Keizersveer speelden een cruciale rol bij een eventuele evacuatie.”

Ondanks het evacuatieplan bleef de twijfel bestaan om tot evacuatie over te gaan in het Land van Heusden en Altena. Het hing letterlijk om één dijk. Volgens de ene deskundige stond die op doorbreken en volgens de ander zou die dijk het houden. Op dat moment was de Bommelerwaard overigens al ontruimd.

Dit is het eerste deel van een driedelige serie waarin Omroep Brabant met dijkgraaf Bastiaan Snoek terugblikt op de hoogwaterperiode van 1995.