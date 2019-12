EINDHOVEN -

Voor alles is een dag en dinsdag is het Lager Day. Lager is een biersoort, pils om precies te zijn. Speciaal voor radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant maakte zanger en oud-voetballer Björn van der Doelen uit Eindhoven een ode aan de pils. Beluister zijn lofzang in de video hieronder.