Animal Rights filmt dierenleed bij konijnenfokkers en zet beelden online

Animal Rights heeft afgelopen jaar stiekem beelden gedraaid bij drie Brabantse konijnenfokkerijen en de aangetroffen ‘misstanden’ dinsdag online gezet. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is daarop te zien hoe de dieren op elkaar zitten gepropt in kleine kooien. De houders zelf benadrukken dat zij voldoen aan alle eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: "Alles wordt altijd in het negatieve getrokken."

Animal Rights maakte samen met Konijn in Nood video’s van negen van de ongeveer 40 Nederlandse konijnenhouderijen. De drie bezochte bedrijven in Brabant zijn gevestigd in Ulicoten, Alphen en Sint-Oedenrode.

'Schokkend'

“De aangetroffen omstandigheden zijn ronduit schokkend. Op veel locaties worden konijnen nog steeds gehouden in kleine, volgepakte kooien die alleen te vergelijken zijn met de reeds verboden legbatterijen voor hennen of de per 2024 verboden nertsen kooien”, meldt Animal Rights op zijn website.

Op de videobeelden, gemaakt tussen oktober 2018 en november 2019, zijn dode en verminkte konijnen te zien. “Je weet wat je aantreft bij zulke houderijen”, zegt woordvoerder Erwin Vermeulen. “Het blijft schokkend. Konijnen zijn niet geschikt om op deze manier te houden. Mensen hebben geen idee van het leed achter die konijnenbout tijdens het kerstdiner. We hopen op een verbod vergelijkbaar met de nertsenhouderij.”

Bekijk de video en lees verder. Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

‘Haatclubs’

De houders, die alleen anoniem willen reageren, spreken van een hetze. “Eerst waren het de nertsen die weg moesten, nu zijn het de konijnen. En straks zijn het de kippen, varkens en koeien”, zegt een van hen.

“Wij hebben duizenden konijnen. Natuurlijk vind je daar, helaas, ook elke dag dode en zieke dieren tussen. Dat zou met 20.000 mensen bij elkaar ook gebeuren. Maar ook al voldoen wij allemaal aan de regels van de NVWA en worden we gecontroleerd. Deze haatclubs trekken altijd alles in het negatieve.”