Sam Oomen weet na blessureleed nog niet wat hij kan: 'Maar misschien gaat het wel als een trein'

Sam mag naar eigen zeggen niet klagen over het nu met hem gaat. Maar heel positief is hij nog niet. "Ik ben een beetje huiverig geworden. Er is best veel gebeurd de afgelopen tijd. Ik ben nog onzeker over hoe het gaat lopen komend jaar", zegt de 24-jarige renner van Team Sunweb. "Misschien heb ik wel een heel jaar nodig om er weer in te komen, misschien gaat het als een trein."

'Ik kon niets'

Sam Oomen wordt gezien als groot klimtalent. Maar lange tijd reed hij geen berg op. "Ik heb er een week of tien tot vijftien uit gelegen. Twee weken heb ik helemaal niets kunnen doen. Ik mocht niet lopen en niet fietsen. En ik kon ook niet op krukken lopen, want ik had een gekneusde pols. Ik kon helemaal niets."

"Ik kan nu weer schappelijk trainen, maar dat is iets anders dan schappelijk koersen. In de basis ben ik in orde, maar ik ben niet klaar om op volle oorlogssterkte een wedstrijd te rijden", geeft Oomen zelf aan.

Tour de France

Waar en wanneer Oomen gaat rijden is nog niet helemaal duidelijk. "Ik ben een beetje huiverig om daar in december al uitspraken over te doen. Maar ik sta op de lijst om naar de Tour de France te gaan. Dat is supercool. En daarnaast is het de bedoeling dat ik de Waalse klassiekers ga rijden."

Bij Team Sunweb hebben ze rondom Oomen niet direct hele hoge verwachtingen voor het komende seizoen. "Hij moet het seizoen in kunnen groeien en dan gaan we kijken wat het gaat brengen. We zijn een ploeg die realistisch is. Kijken waar komt iemand vandaan en wat zijn realistische doelen. Dat is belangrijk. Talent dat in hem zit gaat niet verloren, mentaliteit ook niet. Die combinatie gaat werken richting de toekomst."