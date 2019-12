Het kappen van 300 essen zorgt voor 'meer kwaliteit van de natuur in Sint-Michielsgestel'

In Sint-Michielsgestel, Berlicum en Den Dungen gaat deze dagen stevig de zaag in bomen. Maar liefst 300 essen worden gerooid. De bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en maken plaats voor 200 bomen van andere soorten. Ook de andere essen in de gemeente worden in de gaten gehouden en zullen gerooid worden als te veel achteruit gaan of een risico voor de natuur in hun omgeving kunnen zijn.

Meer variatie van bomen zorgt voor minder kans op ziekte. Een gebied met allemaal dezelfde bomen kan in één keer helemaal ziek worden en uitvallen. Dit gebeurt nu met de essentaksterfte, maar dat kan ook met bijvoorbeeld de iepenziekte, de kastanjebloedingsziekte en de eikenprocessierups. Door verschillende boomsoorten aan te planten hoopt men te voorkomen dat bij een boomziekte of plaag in één keer alle bomen ziek worden of aangetast raken.

Meer biodiversiteit

Daarnaast heeft elke boomsoort waarden voor andere vlinder-, vogel- en insectensoorten en levert zo meer biodiversiteit op. Meer verschillende soorten geeft dus een robuuster, gezonder en duurzamer boombestand.

Verantwoordelijk wethouder Ed Mathijssen komt zelf even kijken hoe de essen aan de Meersestraat in Den Dungen vakkundig gerooid worden. Hij staat volledig achter deze 'bomenoperatie' in zijn gemeente, waarbij 300 essen vervangen worden door onder meer iepen, linden, esdoorns, noten, elzen, acacia's en beukenbomen. .

Kwaliteit

"Het is vaak 'not done' om op grote schaal bomen te kappen, maar het zijn zieke bomen en als we ze laten staan kan die ziekte voortwoekeren. Dat we er minder terugplaatsen is omdat we voor meer kwaliteit gaan. Hierdoor hebben de teruggeplaatste bomen meer ruimte. De gemeente gaat er straks met de nieuwe bomen niet echt heel anders uitzien, maar we krijgen wel zeker meer variëteit in onze natuur."

De 300 zieke essen zijn nog voor het einde van dit jaar allemaal gerooid. Afhankelijk van de weersomstandigheden staan de 200 nieuwe bomen er binnen twee maanden.