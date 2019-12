Bijna een uur vertraging op A67 tussen Eindhoven en Venlo na vrachtwagenbrand

De weg is afgesloten

ASTEN -

Automobilisten op de A67 van Eindhoven naar Venlo moeten dinsdagavond veel geduld hebben. Er staat een file van 10 kilometer die een uur vertraging oplevert. Eerder op de avond was de weg dicht vanwege een brandende vrachtwagen bij Helden, in Limburg. Sinds zes uur is wel een rijstrook open.