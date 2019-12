Urenlang problemen op A67 tussen Eindhoven en Venlo na vrachtwagenbrand

De weg is afgesloten

Automobilisten op de A67 van Eindhoven naar Venlo moesten dinsdagavond veel geduld hebben. Vanwege een vrachtwagenbrand bij Helden, in Limburg, was de weg aan het begin van de avond korte tijd dicht. Ondanks dat al snel weer een rijbaan openging, bleven er lange files staan.

Op het hoogtepunt stond er 15 kilometer file. De vertraging was toen meer dan een uur. De verwachting is dat de weg rond middernacht weer helemaal open is.

Rond vijf uur vloog de vrachtwagen bij Helden in de brand. De ANWB schrijft dat dit mogelijk kwam door vastgelopen remmen.