Daydream verlegt grenzen met dancefestival in Qatar en er mag zelfs alcohol worden gedronken

Het Daydream Festival in Nederland wordt sinds 2018 gehouden op Aquabest in Best. Daarvoor vond het plaats in het Belgische Lommel. Het dancefestival ging al eerder de grens over: er vonden edities plaats in Mexico, Spanje en China.

Nu komt Qatar daar dus bij. In hoofdstad Doha vindt donderdag de eerste editie plaats. Een week later volgt op 20 december de tweede. Er treden grote internationale dj's op zoals Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz en Sam Feldt uit Boxtel.

Het is een primeur voor Qatar, zegt Aard van den Hurk, die namens Par-T het festival op poten zette. "Er is hier nog nooit een outdoor muziekevent geweest dat meer dan 2500 bezoekers trok én waar alcohol geschonken mag worden."

Brabantse vlag

Maar daar ging volgens Aard wel een hoop geregel aan vooraf. Een jaar lang was hij met de lokale promotor en autoriteiten van het land in gesprek over het festival. "Qatar wil grote evenementen trekken zoals het WK in 2022", zegt Aard.

"Ze wilden tijdens de FIFA Club World Cup, het WK voor clubteams dat deze maand plaatsvindt, ook een dancefestival houden. Toen kwamen ze bij ons uit." Hij hoopt dat het festival vanuit Qatar kan doorgroeien. "We hebben de Brabantse vlag hier nu geplant. Van hieruit kunnen we naar de rest van het Midden-Oosten gaan kijken."

Qatar is een bijzonder land, zegt Aard. "Het zijn heel vriendelijke, toegankelijke en gastvrije mensen. Ik had gedacht dat het heel conservatief en moeilijk zou zijn, maar de mensen zijn hier juist heel relaxed en vooruitstrevend." Ook het klimaat valt heel erg mee: "Het is hier nu winter met overdag zo'n 26 of 27 graden en je hebt hier minder kans op regen. Dat is perfect."

Gretig

Religie speelt een grote rol In Qatar, legt Aard uit. Zo mag je er alleen alcoholische dranken nuttigen in gebieden waar daar een vergunning voor is. Voor zijn eigen festival moest hij daar even op wachten, maar uiteindelijk werd zijn vergunning een week van tevoren goedgekeurd. Het festivalterrein moet daarvoor wel zichtbaar gescheiden worden. Er komt een familiedeel en een 21+ deel met beide een eigen entree. "Dat heb ik ook niet eerder meegemaakt. Voor een land als Qatar is dat zeer grensverleggend.”

Aard verwacht zo'n 5000 bezoekers op het festival. Een aantal kaartjes voor duurdere plekken is al uitverkocht. Maar dat had hij wel verwacht: “We zijn immers in het rijkste land ter wereld.“

Is er überhaupt een beetje animo voor een dancefestival in het oliestaatje? "De mensen krijgen hier via social media mee wat er in de wereld allemaal op dat vlak speelt", zegt Aard. "Ze konden er zelf alleen nog niet heen. Ze krijgen het nu met het Daydream Festival op hun eigen bordje en ik heb het idee dat ze erg gretig zijn."

Gaan de bezoekers op het Daydream Festival in Qatar straks net zo hard uit hun dak als in Best? "Ik denk dat jeugd zich hier ook gewoon lekker kan laten gaan op de muziek van wereldberoemde artiesten", legt Aard uit. "Ik denk dat dat ze wel raad weten met een goed feestje."