Busje vol met drugsafval gedumpt op de A2 bij Liempde

Een weginspecteur heeft dinsdagavond een wit busje met vermoedelijk drugsafval gevonden op de A2 bij Liempde. Volgens de politie is het zeer aannemelijk dat het om drugsafval van synthetische drugs gaat. "Ook vanwege de stank die om het busje hangt, maar dit moet de brandweer wel nog officieel bevestigen", aldus een woordvoerder van de politie.

Het busje stond onbeheerd op de vluchtstrook en zit vol met jerrycans en vaten. De rijstrook en de oprit naar de A2 waren vanwege de vondst afgesloten.

De brandweer heeft het busje weggetakeld en zullen deze ontmantelen. Specialisten van de politie onderzoeken op een later moment wat de inhoud van de vaten is. Ook de bus zelf zal worden onderzocht.

Snelwegdumping

Meestal wordt drugsafval in het buitengebied gedumpt. Het komt niet vaak voor dat een drugsdumping op de rijksweg plaatsvindt. In onze provincie gebeurde het één keer eerder. In 2017 werd op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek een busje vol drugsafval gevonden.

Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie. Brabantse xtc en speed gaan de hele wereld over. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.