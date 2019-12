Familie van vermiste Max Meijer (23) deelt flyers uit in Antwerpen

Er is nog geen spoor van de vermiste Max Meijer uit Ossendrecht. De 23-jarige man wordt sinds zaterdagnacht vermist in Antwerpen. Familieleden en vrienden hebben flyers uitgedeeld in de hoop Max terug te vinden.

Max ging samen met een vriend op stap in Antwerpen. De twee raakten elkaar kwijt. De afspraak was dat ze dan terug zouden keren naar de auto van Max, maar de man uit Ossendrecht kwam daar nooit opdagen.

Familie en vrienden deelden dinsdag flyers uit in de buurt van het Schipperskwartier in Antwerpen. Max werd daar voor het laatst gezien, bij een dönerzaak genaamd Kababu.

Camerabeelden

De Belgische politie onderzoekt de verdwijning. Er worden onder meer camerabeelden bekeken en getuigenverklaringen opgetekend. Ook wordt binnenkort een opsporingsbericht gepubliceerd. Toch zijn de zuiderburen terughoudend met het geven van informatie. "Wij overwegen altijd goed of wij over een opsporing of een verdwijning naar buiten treden. Want dat kan ook altijd tegenstrijdig werken", zegt een woordvoerder.

Wel heeft de lokale recherche nauw contact met de Nederlandse politie. "Het is een vreemde vermissing", zegt een woordvoerder van politie Zeeland-West-Brabant. "We onderzoeken de zaak."

'Niet urgent'

Maar, de verdwijning van Max valt volgens de Nederlandse politie niet in de categorie 'urgente verdwijningen'. "De man is meerderjarig. En er zijn bijvoorbeeld vooralsnog geen aanwijzingen voor acuut levensgevaar voor zichzelf of anderen."

Daarom start de politie in Nederland in ieder geval nog geen actieve zoektocht. "Het ligt vooral bij de Belgen, omdat hij in Antwerpen verdwenen is. Wel horen we bijvoorbeeld getuigen en betrokkenen. En mochten agenten de man bij een routinecontrole tegenkomen, dan komt naar voren dat hij staat opgegeven als vermist. Dan ondernemen wij natuurlijk wel actie."