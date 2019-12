'Niet met tractoren de straat op, maar praten over een andere toekomst', zegt herenboer Geert

In alle geweld rond de stikstofcrises werd dinsdag in Amsterdam de Boerenraad opgericht. Een van de initiatiefnemers is herenboer Geert van der Veer uit Boxtel. "We willen een tegengeluid laten horen", zegt hij. "In plaats van met trekkers de straat op te gaan, willen wij juist met zoveel mogelijk partijen om de tafel gaan zitten. Waar willen we in 2030 staan?"

De Boerenraad werd opgericht tijdens een bijeenkomst van de groepering 'Boeren, Burgers, Biodiversiteit'. De raad pleit voor een systeem waarin aandacht is voor een 'andere toekomst' van het boerenbedrijf. "We merken dat er veel meer boeren zijn die het anders willen. Boeren die nadenken over een gezonde toekomst, maar niet weten hoe ze dat aan kunnen pakken. En dat zijn zeker niet alleen kleinschalige boeren."

Volgens Geert van der Veer laten de reacties op sociale media zien dat de tijd rijp is voor 'anders' boeren. "We willen blije boeren die op een positieve manier voedsel willen produceren. Boeren gaat over meer dan alleen geld verdienen. De boerderij van de toekomst heeft aandacht voor het milieu, de bodem, dierenwelzijn, maar ook voor de samenleving. En dat allemaal in samenhang met elkaar. We kijken naar het grote verband."

Om die reden ziet de Boerenraad de stikstofcrisis niet als een los probleem. "We willen erover meepraten, maar alleen als onderdeel van die andere manier van boeren. Het mag niet alleen over stikstof gaan, of over hoeveel extra geld de oplossing kost."

Voorlopig heeft de Boerenraad nog geen poging gedaan om als gesprekspartner mee te doen in gesprekken met onder meer het Ministerie van Landbouw. "Gisteren hebben we vooral het gevoel gedeeld dat we samen willen kijken naar de toekomst. Waar willen we staan in 2030?"