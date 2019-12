Brandweer zaagt tak af om kat uit hoge boom te halen

Volgens een omstander klom de kat bij het zien van de brandweer nog verder de boom in langs de Haansbergseweg. Een brandweerman zaagde daarom de tak door, terwijl mensen van de dierenambulance met een vangnet klaarstonden. Het beest viel op die manier zo'n zes meter naar beneden.

De kat is opgevangen door medewerkers van de dierenambulance. (Foto: Jeroen Stuve)

Kat ervandoor

Het vrijgevochten beestje had weinig zin om zich vervolgens te laten opsluiten in een kooitje. Toen een medewerker van de dierenambulance de kat uit het net haalde, kroop het beestje snel via haar schouder weg en ging het ervandoor. Hopelijk niet op zoek naar een nieuwe boom om in te klimmen, maar lekker naar huis.

De kat vond het wel genoeg geweest en ging er hierna snel vandoor. (Foto: Jeroen Stuve)

Er was in ieder geval geen baasje in de buurt van de boom te bekennen.