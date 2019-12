ZLTO noemt de Brabantse stikstofplannen 'onrealistisch'

De provincie presenteerde vrijdag de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS), De provincie wil de komende jaren de hoeveelheid stikstof die in Brabantse natuurgebieden terechtkomt flink verminderen. Het plan wordt vrijdag in Den Bosch door Provinciale Staten besproken.

Boeren komen luisteren

De ZLTO heeft de leden opgeroepen naar dat debat te komen luisteren. De organisatie zet in overleg met de provincie een grote tent bij het provinciehuis waar boeren het debat kunnen volgen als er voor hen in de Statenzaal geen ruimte meer is.

De provincie wil een hand-aan-de-kraanbeleid. Dat betekent dat er nieuwe maatregelen komen wanneer de hoeveelheid stikstof in de natuur minder snel daalt dan de provincie wil. In hun brief schrijven de boeren dat zulke nieuwe maatregelen dan weer bij de boeren terechtkomen. Ze vinden dat 'onrechtvaardig en onacceptabel'.

ZLTO-voorzitter Wim Bens zegt: "Ik kan uit de provinciestukken niet opmaken dat er een realistisch plan is."

Veel aandacht voor boeren

In het hele stikstofdebat is er veel aandacht voor de boeren. Ruim veertig procent van de stikstof die in natuurgebieden neerslaat, is volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) afkomstig uit de veehouderij. Veel deskundigen zijn het erover eens dat de hoeveelheid stikstof uit de veehouderij de laatste jaren flink is verminderd. Tegelijkertijd komt er nog steeds veel te veel stikstof in natuurgebieden terecht.

Veel Brabantse natuurgebieden zijn extra gevoelig voor stikstof. In hun brief schrijven de boeren dat er op de Brabantse Wal, in De Peel en op de Kampina zelfs na heel ingrijpende maatregelen nog steeds te veel stikstof neerdaalt. Ze noemen de plannen van de provincie daarom 'onrealistisch'.

Wim Bens, voorzitter van de ZLTO.

Leefbaar Platteland

De boeren pleiten voor een debat dat niet alleen over stikstof gaat. Ze vinden dat Brabant in discussie moet over de toekomst van het platteland. 'Toekomstbestendige agrarische bedrijven' spelen volgens hen een grote rol op een 'leefbaar platteland'.

Het debat over stikstof loopt in Nederland hoog op door een rechterlijke uitspraak. Veel natuurgebieden in Europa zijn wettelijk beschermd. Volgens de rechter verwaarloost Nederland die natuurgebieden door de hoeveelheid stikstof zo op te laten lopen. Voor de overheden is het na deze uitspraak zaak effectieve maatregelen te nemen om verdere rechtszaken te voorkomen.

Zwarte Piet

Uit de brief van de ZLTO blijkt dat ook de Brabantse boeren vinden dat hen onterecht de zwartepiet wordt toegespeeld. Ze twijfelen aan de cijfers van het RIVM en vinden dat bijvoorbeeld de luchtvaart buiten schot blijft.

Bens wil met Gedeputeerde Staten in gesprek. "Ik denk dat er binnen drie maanden een goed plan moet kunnen liggen."