Jan van Lierop (19) wil de kost verdienen met poolbiljarten en meditatie helpt daarbij

Jan van Lierop uit Deurne is al de beste van Nederland en nu wil hij de rest van de wereld veroveren. Hij hoopt dat het EK van 2020 in Finland het begin is van een internationale carrière in het poolbiljarten. “Ik ga voor een medaille.”

Hij maakte op negenjarige leeftijd kennis met de pooltafel. Zijn eerste potje speelde Jan van Lierop met zijn vader. Sindsdien is het snel gegaan en boekte de 19-jarige poolbiljarten grote successen. Waar het voor anderen bij een kroegsport blijft, maakt Jan er mogelijk zijn beroep van. Hij was 12 jaar oud toen hij zijn debuut maakte op het NK poolbiljart. Daarmee is hij de jongste deelnemer ooit. Daar bleef het niet bij. Jan werd de succesvolste jeugdspeler van Nederland. Hij won een veelvoud aan nationale titels en heeft drie Europese jeugdtitels op zijn naam staan.

Na jarenlang op een tweede plek te hebben gestaan, werd Jan dit jaar Nederlands kampioen. Op dit toernooi bereikte hij een recordscore van 10.000 rankingpunten en daarmee kan Jan niet meer achterhaald worden door de concurrentie. Daarnaast plaatste hij zich voor het EK van 2020 in Finland. Daar debuteert Jan op een internationaal toernooi voor senioren. Hij zal uitkomen op alle onderdelen. “In aanloop daarnaartoe zal ik me intensief voorbereiden. Er worden oefenwedstrijden gehouden en er zullen ook andere toernooien zijn waar ik aan mee doe”, geeft Jan aan.

Meditatie

Jan is zo’n 30 uur per week bezig met zijn sport. Daar zit ook een groot deel meditatie bij. “Dat helpt me om rustig te blijven op beslissende momenten. Op het hoogste niveau is het voor 80 procent mentaal en 20 procent tactiek.” Ondanks dat Jan zo veel bezig is met poolbiljart, kan hij er nog niet van leven. “Ik werk momenteel aan een profcarrière. Als dat zover is, zou ik er zeker van kunnen leven”, zegt Jan.

Dat Jan ervan zou kunnen leven is nog zacht uitgedrukt. Als hij ook op internationale toernooien weet te presteren, staat hem een flinke prijzenpot te wachten. Een groot toernooi winnen, levert tussen de 40.000 en 60.000 euro op. Bij World Chinese 8-ball kan er zelfs 150.000 euro verdiend worden.

Aangezien de sport in Nederland relatief klein is, lijkt het voor Jan interessant om de stap te maken naar een land als Amerika. “Daar is poolbiljart wel enorm populair. Wie weet kom ik ooit nog tussen al dat poolgeweld”, zegt Jan.