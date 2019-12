Amateurvoetballer wordt international, de droom van Saïd is uitgekomen

De wedstrijd eindigde in een mineur voor Somalië, er werd uiteindelijk met 0-2 verloren. Volgens Saïd was het een zware wedstrijd: "We moesten als aanvallers veel meeverdedigen. Het was een zware wedstrijd.'' De eerste wedstrijd van Somalië eindigde in een 0-0 gelijkspel tegen Djibouti.

Saïd Ali Hussein met wedstrijdshirt Somalië na debuut ( Foto: Omroep Brabant)

Uitnodiging

De negentienjarige speler van Avanti'31 kon zijn oren niet geloven toen hij werd gebeld door de Somalische voetbalbond. Hij kreeg een uitnodiging om zich te melden in Oeganda voor de zogenaamde CECAFA Senior Challenge Cup. Op tienjarige leeftijd vluchtte Saïd naar Nederland met zijn broertjes en zusjes, omdat er een burgeroorlog was in Somalië.

In de video van twee weken geleden vertelt Saïd over zijn 'voetballeven'.