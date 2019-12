Konijntjes en Schotse hooglanders houden niet van geknal, maar wel van vuurwerkvrije zones

Verder zijn de locaties zeer divers. Het gaat onder meer om speeltuintjes en delen van straten en parkjes waar ook vaak honden uitgelaten worden.

Tilburg is de enige gemeente in Brabant waar inwoners zelf een verzoek voor een vuurwerkvrije zone in kunnen dienen. Veel andere gemeentes kennen die zones wel, bijvoorbeeld in de buurt van verzorgingshuizen, maar wijzen ze zelf zonder advies van hun inwoners aan.

Bang voor vernielingen

"Mensen die een verzoek indienen, zijn vaak bang voor vernielingen of bang voor overlast van honden", zegt de gemeente Tilburg.

De verschillende verzoeken moeten nog worden beoordeeld. Als er toestemming wordt gegeven krijgen de mensen een speciaal bord dat ze in de buurt op kunnen hangen. Ook zijn er posters om achter het raam te hangen.

Het gaat om een vrijwillig verbod, de gemeente gaat er vanuit dat burgers zich onderling netjes gedragen. Overtreders krijgen dus geen boete. "Met de borden kunnen buurtbewoners 'overtreders' makkelijker aanspreken. Maar als niet iedereen mee wil doen, moet daar rekening mee gehouden worden. Zijn er mensen die toch vuurwerk af willen steken in de zone, respecteer dat dan", stelt de gemeente op haar site.

Van de zes aanvragen die vorig jaar binnenkwamen, was er één te laat. Drie aanvragers trokken zich terug uit vrees voor negatieve aandacht. Er waren dus maar twee buurten waar de bordjes uiteindelijk echt stonden. Daarnaast kregen vier kinderboerderijen kregen andere borden.