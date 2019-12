Man wordt geslagen en beroofd als hij zijn schoenen verkoopt in Tilburg

Een 21-jarige man uit Tilburg is dinsdagavond mishandeld tijdens een afspraak met een mogelijke koper van zijn schoenen. De man werd in zijn gezicht geslagen. De verdachte en een handlanger gingen er daarna met meerdere paren schoenen vandoor.

De man had via een verkoopsite afgesproken met een mogelijke koper van zijn schoenen. Op het Textielplein in Tilburg kwam de koper bij de man in de auto zitten om de schoenen te passen. Uit het niets nam hij de Tilburger in een houdgreep en gaf hem een paar klappen in zijn gezicht. Daarna ging hij er met de schoenen vandoor.

De verdachte was niet alleen. Een handlanger graaide tijdens de mishandeling meerdere schoenen uit de kofferbak van de auto en sloeg ook op vlucht. De politie heeft beide mannen niet meer gevonden.